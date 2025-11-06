Российские ударные беспилотники типа Герань вечером 5 ноября атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Черниговской области.

Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус и представители ГСЧС Украины.

Атака на Черниговскую область 6 ноября: что известно

Ночью российские войска снова атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками.

Часть дронов направлялась в сторону Чернигова, однако попаданий непосредственно по городу не зафиксировано.

По словам Чауса, враг попал в энергообъект в приграничной общине Черниговского района.

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, в Нежинском районе российские беспилотники попали по транспортной инфраструктуре, а в Корюковском районе обломки дронов повредили жилой дом и автомобиль.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

ГСЧС сообщила, что все пожары, вызванные атаками, ликвидированы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

