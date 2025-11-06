РФ атаковала объекты инфраструктуры в Черниговской области: что известно о последствиях
Российские ударные беспилотники типа Герань вечером 5 ноября атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Черниговской области.
Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус и представители ГСЧС Украины.
Атака на Черниговскую область 6 ноября: что известно
Ночью российские войска снова атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками.
Часть дронов направлялась в сторону Чернигова, однако попаданий непосредственно по городу не зафиксировано.
По словам Чауса, враг попал в энергообъект в приграничной общине Черниговского района.
Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Кроме того, в Нежинском районе российские беспилотники попали по транспортной инфраструктуре, а в Корюковском районе обломки дронов повредили жилой дом и автомобиль.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
ГСЧС сообщила, что все пожары, вызванные атаками, ликвидированы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.