Взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели во время вражеской атаки беспилотниками.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Взрывы в Павлограде 6 ноября: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Павлограде, около 11:50 Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА на востоке Днепропетровской области.

Позже глава ОВА сообщил, что в результате взрывов в Павлограде сегодня повреждена инфраструктура.

Город и некоторые населенные пункты Синельниковского района остались без электроснабжения.

Часть абонентов специалисты уже подключили по резервным линиям.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Гайваненко отметил, что окончательные последствия взрывов в Павлограде 6 ноября выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

