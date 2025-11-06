Взрывы в Павлограде: после атаки дронов город остался без света
Взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели во время вражеской атаки беспилотниками.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Взрывы в Павлограде 6 ноября: что известно
Перед тем как прогремели взрывы в Павлограде, около 11:50 Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА на востоке Днепропетровской области.
Позже глава ОВА сообщил, что в результате взрывов в Павлограде сегодня повреждена инфраструктура.
Город и некоторые населенные пункты Синельниковского района остались без электроснабжения.
Часть абонентов специалисты уже подключили по резервным линиям.
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Гайваненко отметил, что окончательные последствия взрывов в Павлограде 6 ноября выясняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.