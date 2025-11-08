В ночь на 8 ноября в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины остановились все теплоэлектростанции Центренерго.

Об этом сообщает ПАО Центрэнерго.

Остановились все ТЭС Центрэнерго

В компании заявили об остановке всех теплоэлектростанций, отметив, что это была самая массированная атака на украинские ТЭС с начала полномасштабного вторжения России.

Сейчас смотрят

В ПАО добавили, что российские войска атаковали дронами и ракетами станции, которые были восстановлены после прошлогодних обстрелов.

— Мы остановились… Сейчас – ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью, – сообщили в Центрэнерго.

В компании подчеркнули, что теплоэлектростанции не являются военными объектами и на них работают гражданские украинцы.

— Каждый раз враг бьет еще жесточе, еще циничнее. Но мы снова будем делать то, что умеем лучше всего, побеждая усталость и боль от потерь: восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию! Потому что другого выбора нет, — отметили в Центрэнерго.

Обновление. В Центрэнерго заявили, что после ночного удара РФ продолжаются восстановительные работы.

— Ремонтные бригады делают все возможное и необходимое для скорейшей ликвидации последствий атаки, — отметили в компании.

В состав ПАО Центрэнерго входят:

Трипольская ТЭС в городе Украинка Киевской области;

Змиевская ТЭС в поселке Слобожанское Харьковской области;

Углегорская ТЭС в городе Светлодарск Донецкой области (временно оккупирована).

Общая установленная мощность производственных активов компании составляет около 14% от общей мощности электростанций Украины.

22 марта 2024 года россияне уничтожили все блоки Змиевской ТЭС.

11 апреля 2024 года военные РФ уничтожили комбинированным ударом беспилотников и ракет Трипольскую ТЭС.

Напомним, в ночь на 8 ноября россияне осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. В результате в ряде регионов были введены аварийные отключения электроэнергии.

Фото: Центрэнерго

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.