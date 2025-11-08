Нуль генерації: Центренерго заявило про зупинку ТЕС через атаку РФ
У ніч на 8 листопада внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України зупинилися всі теплоелектростанції Центренерго.
Про це повідомляє ПАТ Центренерго.
Зупинилися всі ТЕС Центренерго
У компанії заявили про зупинку всіх теплоелектростанцій, зазначивши, що це був наймасованіший удар по українським ТЕС від початку повномасштабного вторгнення Росії.
В ПАТ додали, що російські війська атакували дронами та ракетами станції, які були відновлені після торішніх обстрілів.
– Ми зупинилися… Нині – нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!, – повідомили у Центренерго.
У компанії наголосили, що теплоелектростанції не є військовими об’єктами і на них працюють цивільні українці.
– Кожен раз ворог бʼє ще жорстокіше, ще цинічніше. Але ми знову будемо робити те, що вміємо найкраще, перемагаючи втому і біль від втрат: відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію! Бо іншого вибору немає, – зазначили у Центренерго.
Оновлення. В Центренерго заявили, що після нічного удару РФ тривають відновлювальні роботи.
– Ремонтні бригади роблять все можливе і необхідне для якнайшвидшої ліквідації наслідків атаки, – зазначили в компанії.
До складу ПАТ Центренерго входять:
- Трипільська ТЕС у місті Українка на Київщині;
- Зміївська ТЕС у селищі Слобожанське Харківської області;
- Вуглегірська ТЕС у місті Світлодарськ Донецької області (тимчасово окупована).
Загальна встановлена потужність виробничих активів компанії становить близько 14% від загальної потужності електростанцій України.
22 березня 2024 року росіяни знищили всі блоки Зміївської ТЕС.
11 квітня 2024 року військові РФ знищили комбінованим ударом безпілотників та ракет Трипільську ТЕС.
Нагадаємо, у ніч на 8 листопада росіяни здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Унаслідок цього в низці регіонів були запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Фото: Центренерго