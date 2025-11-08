В ночь на 8 ноября Россия осуществила массированную атаку по Украине, направленную на объекты энергетической инфраструктуры.

458 ударных дронов и 45 ракет разных типов выпустила Россия по Украине.

Под ударами оказались Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская и другие области Украины.

Есть погибшие и раненые, отмечены значительные разрушения и аварийные отключения электроэнергии.

Детальнее о ночной массированной атаке на Украину 8 ноября — читайте на Фактах ICTV.

Атака на Днепропетровщину

Днепропетровская область потерпела мощный ракетно-дроновый удар, сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.

В Днепре в результате попадания возник пожар в многоэтажке — разрушены квартиры со второго по шестой этажи.

Погибло двое людей, еще 11 человек пострадали, в том числе 13-летняя девочка.

В Самаровском районе травмированы три человека, в Павлограде повреждено предприятие, а на Синельниковщине — инфраструктура и автомобили.

Никопольский район снова страдал от атак FPV-дронов и артиллерийских обстрелов.

Ночная атака на Киевщину

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что враг в течение ночи совершил массированную атаку на область, применив ракеты и дроны. Под обстрелы попали мирные населенные пункты и объекты энергетической инфраструктуры.

В Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра ее госпитализировали. Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В Бориспольском и Вышгородском районах повреждены частные дома и автомобили. На местах работают все оперативные службы, идет ликвидация последствий вражеских ударов.

– Страна-террорист целенаправленно атакует критическую инфраструктуру, пытаясь оставить нас без света и тепла… Им это не удастся. Мы сильные, стоим бок о бок и потому несокрушимы, – подчеркнул Калашник.

Атака на Кировоградскую область

Начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил об очередной массированной атаке российских войск. Под прицелом врага оказалась критическая инфраструктура, в частности, в Александрийском районе.

– Все живы – и это главное, – отметил глава области.

Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, возникший после обстрела. Все экстренные службы работают на месте, идет обследование территории.

Массированный удар по Полтавщине

Начальник Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил, что ночью враг нанес массированный удар по области, целенаправленно атаковав объекты энергетической инфраструктуры.

– Один человек травмирован, ему оказывается необходимая помощь, – отметил глава области.

Из-за обстрелов в регионе введены специальные графики аварийного отключения электроэнергии.

В Кременчугском обществе отсутствует свет, вода и частично отопление. Для населения организуют подвоз воды. Электротранспорт в городе временно не работает, потому на маршруты вывели дополнительные автобусы.

В области разворачиваются Пункты несокрушимости и действует координационный штаб.

Все службы работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением электро, воды и теплоснабжения.

Атака на Черкасщину

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что враг снова комбинированно атаковал Украину, нацелившись на объекты инфраструктуры.

– По предварительным данным, в пределах Черкасской области силами и средствами ПВО обезврежено 8 российских БПЛА, – отметил Табурец.

Прошло без пострадавших, обращений от граждан по поводу повреждения имущества не поступало. В настоящее время идет обследование территории.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в области ночью вводились аварийные отключения электроэнергии, ныне действуют почасовые графики снабжения света.

Атака на Харьков

Начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов сообщил, что в Харькове прозвучала серия взрывов. Предварительно, враг нанес ракетные удары по региону.

– Информация о пострадавших пока не поступала. Более подробная информация выясняется, – отметил глава области.

По уточненным данным, удары зафиксированы в пригороде Харькова. На месте работают экстренные службы.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, погиб 48-летний оператор газовой компании. Ранен 43-летний мужчина в результате артиллерийского обстрела села Грушевка.

7 ноября вечером в результате авиаудара по территории АЗС в пгт Коротич ранены девять человек, среди них пятеро полицейских.

Атака на Черниговщину

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, этой ночью враг нанес комбинированный удар — беспилотниками и ракетами — по объекту критической инфраструктуры в Прилуцком районе.

На месте попадания возник пожар. Возгорание ликвидировали пожарные.

Атака на Николаевщину

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что за прошедшие сутки, по состоянию на 07:00 утра 8 ноября, враг совершил ряд атак по области.

– Ночью в регионе были сбиты или подавлены три БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитации разных типов, – отметил Ким.

В Николаеве под ударом оказалась промышленная инфраструктура, когда враг атаковал город дронами Shahed. Пострадавших нет.

В Николаевском районе фиксировали две атаки FPV-дронов по Очаковской общине и два артиллерийских удара по Куцурубской.

В результате обстрела в селе Дмитровка поврежден частный дом. Люди не пострадали.

Атака на Одесскую область

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ночью российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по территории Одесщины.

– В результате попаже возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, – отметили в ГСЧС.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако работе мешали ответные сигналы воздушной тревоги.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Отключение света в Украине

В результате массированной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры в некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

В настоящее время аварийные отключения действуют в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Кировоградской областях.

