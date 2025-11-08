В субботу, 8 ноября, в Краматорском районе Донецкой области в результате попадания вражеского дрона в маршрутку были ранены трое мирных жителей.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Россияне атаковали дроном маршрутку на Донетчине: какие последствия

— 8 ноября 2025 года в 12:10 российские войска атаковали Дружковскую территориальную общину. В селе Кондратовка враг попал FPV-дроном по транспортному средству марки Газель, которое осуществляло частные перевозки, — говорится в сообщении.

В результате попадания беспилотника в транспортное средство пострадали 47-летний водитель маршрутки и пассажиры — мужчины 71 и 86 лет.

Раненые получили минно-взрывные травмы, ожоги головы и конечностей и контузии.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и им была оказана медицинская помощь.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские войска во время атаки в ночь на субботу, 8 ноября, запустили по Украине 45 ракет и 458 дронов. Силы ПВО уничтожили 406 дронов и 9 ракет различных типов.

Число погибших в результате ночного удара РФ по жилому дому в городе Днепр увеличилось до трех, 11 человек получили ранения.

В Киевской области в результате массированной российской атаки ночью, 8 ноября, пострадали по меньшей мере пять человек.

Фото: Донецкая областная прокуратура

