Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Краматорському районі, є постраждалі
У суботу, 8 листопада, в Краматорському районі Донецької області внаслідок влучання ворожого дрону в маршрутку було поранено трьох мирних жителів.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Росіяни атакували дроном марштурку на Донеччині: які наслідки
– 8 листопада 2025 року о 12:10 російські війська атакували Дружківську територіальну громаду. У селі Кіндратівка ворог поцілив FPV-дроном по транспортному засобу марки Газель, який здійснював приватні перевезення, – йдеться у повідомленні.
Унаслідок влучання безпілотника у транспортний засіб постраждали 47-річний водій маршрутки та пасажири – чоловіки 71 та 86 років.
Поранені дістали мінно-вибухові травми, опіки голови та кінцівок та контузії.
Постраждалих доставили до медичного закладу та надали медичну допомогу.
За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, російські війська під час атаки в ніч проти суботи, 8 листопада, запустили по Україні 45 ракет і 458 дронів. Сили ППО знищили 406 дронів та 9 ракет різних типів.
Кількість загиблих внаслідок нічного удару РФ по житловому будинку у місті Дніпро збільшилася до трьох, 11 людей отримали поранення.
На Київщині внаслідок масованої російської атаки вночі, 8 листопада, постраждало щонайменше п’ятеро людей.
Фото: Донецька обласна прокуратура