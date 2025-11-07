Серія вибухів у Харкові пролунала під час дронової та ракетної атаки РФ у ніч на 8 листопада.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові 8 листопада: що відомо

Вибухи у Харкові пролунали під час масштабної повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали як про ворожі БпЛА у районі міста, так і про балістичну загрозу з північного сходу та швидкісну ціль на Харківщині.

Зараз дивляться

– У Харкові пролунала серія вибухів. Попередньо, ворог завдав ракетних ударів, – наголосив Синєгубов.

Згодом він уточнив, що ворожі удари зафіксовано в передмісті Харкова.

Інформації щодо можливих пошкоджень та постраждалих наразі немає.

За даними місцевих ЗМІ та моніторингових каналів, у передмісті було чути щонайменше вісім ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.