Сегодня, 9 ноября, в Сумах неизвестный боеприпас попал по территории частной застройки.

Об этом сообщил руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Атака неизвестным боеприпасом по Сумам 9 ноября

Как сообщил Сергей Кривошеенко, в полдень прогремел взрыв в Сумах — в результате попадания неизвестного боеприпаса между двумя частными домами образовалась небольшая воронка.

Сейчас смотрят

Взрывами повреждены жилые и хозяйственные постройки. Спасательные службы обследовали место удара.

— Завтра будет оказана помощь в восстановлении поврежденных усадеб, — отметил руководитель МГА.

По информации и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря, в результате вражеского обстрела в Ковпаковском районе Сум повреждены деревянное хозяйственное сооружение, пять окон и кровля жилого дома.

Предварительно, люди не пострадали. На месте взрыва работают оперативные службы.

Сегодня днем прогремели взрывы в Ромнах Сумской области. Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе вражеских ударных дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 355-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Артем Кобзарь

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.