В Сумах неизвестный боеприпас попал по территории частной застройки
Сегодня, 9 ноября, в Сумах неизвестный боеприпас попал по территории частной застройки.
Об этом сообщил руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Атака неизвестным боеприпасом по Сумам 9 ноября
Как сообщил Сергей Кривошеенко, в полдень прогремел взрыв в Сумах — в результате попадания неизвестного боеприпаса между двумя частными домами образовалась небольшая воронка.
Взрывами повреждены жилые и хозяйственные постройки. Спасательные службы обследовали место удара.
— Завтра будет оказана помощь в восстановлении поврежденных усадеб, — отметил руководитель МГА.
По информации и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря, в результате вражеского обстрела в Ковпаковском районе Сум повреждены деревянное хозяйственное сооружение, пять окон и кровля жилого дома.
Предварительно, люди не пострадали. На месте взрыва работают оперативные службы.
Сегодня днем прогремели взрывы в Ромнах Сумской области. Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе вражеских ударных дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 355-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Артем Кобзарь