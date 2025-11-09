Сьогодні, 9 листопада, у Сумах невідомий боєприпас влучив по території приватної забудови.

Про це повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Атака невідомим боєприпасом по Сумах 9 листопада

Як повідомив Сергій Кривошеєнко, опівдні пролунав вибух у Сумах – внаслідок влучання невідомого боєприпасу між двома приватними будинками утворилася невелика вирва.

Зараз дивляться

Вибухами пошкоджені житлові та господарські споруди. Рятувальні служби обстежили місце удару.

– Завтра буде надана допомога у відновленні пошкоджених садиб, – зауважив керівник МВА.

За інформацією в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря, внаслідок ворожого обстрілу в Ковпаківському районі Сум пошкоджено дерев’яну господарчу споруду, п’ять вікон та покрівлю житлового будинку.

Попередньо, люди не постраждали. На місці вибуху працюють оперативні служби.

Сьогодні вдень пролунали вибухи у Ромнах на Сумщині. Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу ворожих ударних дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 355-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Артем Кобзар

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.