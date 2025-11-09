Вдень 9 листопада пролунали вибухи у Ромнах на Сумщині.

Про це повідомив міський голова Ромен Олег Стогній.

Вибухи у Ромнах сьогодні, 9 листопада: що відомо

Так, о 14:03 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що фіксуються російські ударні дрони у небі над Сумщиною, які рухаються на південь від населеного пункту Ромни, курсом на Чернігівщину.

Зараз дивляться

Згодом Олег Стогній повідомив, що російські безпілотники атакують Роменську громаду. Очільник міста закликав жителів не ігнорувати загрозу та спуститися в укриття. Олег Стогній зауважив, що ситуація залишається напруженою.

Вибух у Сумах

Також сьогодні опівдні пролунав вибух у Сумах, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

За його словами, унаслідок влучання невідомого боєприпасу між двома приватними подвір’ями утворилася невелика вирва. Пошкоджені житлові та господарські споруди.

На щастя, минулося без постраждалих. На місці працюють рятувальники.

Завтра власникам садиб буде надана допомога у відновленні.

В.о. сумського міського голови Артем Кобзар уточнив, що внаслідок удару в Ковпаківському районі Сум пошкоджено дерев’яну господарчу споруду, п’ять вікон та покрівлю житлового будинку.

Нагадаємо, що 23 серпня 2023 року російські війська завдали удару по місту Ромни – атакували школу. Тоді загинув директор школи, заступник директора, секретар та бібліотекар. Ворог атакував навчальний заклад безпілотником типу Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 355-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.