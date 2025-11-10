Российский агент пытался установить растяжку с гранатой Ф-1 в городском парке Харькова, чтобы устроить там взрыв для распространения панических настроений среди жителей.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Попытка теракта в парке Харькова: что известно

По данным военной контрразведки, агент ФСБ пытался совершить теракт в Харькове с помощью боевой гранаты Ф-1.

– Для подготовки теракта фигурант получил от оккупантов координаты тайника, из которого забрал боеприпас. Затем он приобрел на рынке малозаметную леску, чтобы присоединить ее к предохранителю гранаты.

В СБУ отметили, что преступные намерения удалось установить заблаговременно, благодаря чему агент был задержан в темное время суток на месте запланированного подрыва.

Заказ РФ хотел выполнить 62-летний местный житель, которого оккупанты завербовали через его жену, проживающую в Москве и работающую на российскую спецслужбу.

В ведомстве подчеркнули, что после установки растяжки агент планировал выполнить еще одно задание ФСБ: изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) из пластида и взрывной жидкости.

– Готовую бомбу он должен был заложить в центре Харькова, чтобы российские спецслужбы дистанционно взорвали ее в час пик, – говорится в сообщении.

У задержанного провели обыски, после которых у него изъяли кнопочный телефон для снаряжения взрывчатки, рацию, а также смартфон и планшет с доказательствами его контактов с врагом.

Мужчине вручили подозрение в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК), а также в подготовке к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК).

Отмечается, что в настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.

Источник : СБУ

