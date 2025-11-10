Російський агент намагався встановити розтяжку з гранатою Ф-1 в міському парку Харкова, щоб влаштувати там вибух для поширення панічних настроїв серед мешканців.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Спроба теракту у парку Харкова: що відомо

За даними військової контррозвідки, агент ФСБ намагався здійснити теракт у Харкові за допомогою бойової гранати Ф-1.

Зараз дивляться

– Для підготовки теракту фігурант отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати. За допомогою вибуху у багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста, – йдеться у повідомленні.

У СБУ зауважили, що злочинні наміри вдалось встановити завчасно, завдяки чому агента затримали в темну пору доби на місці запланованого підриву.

Замовлення РФ хотів виконати 62-річний місцевий житель, якого окупанти завербували через його дружину, що проживає у Москві та працює на російську спецслужбу.

У відомстві наголосили, що після встановлення розтяжки агент планував виконати ще одне завдання ФСБ: виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) з пластиду та вибухової рідини.

– Готову бомбу він мав закласти в центрі Харкова, щоб російські спецслужбісти дистанційно підірвали її у годину пік, – йдеться у повідомленні.

У затриманого провели обшуки, після яких у нього вилучили кнопковий телефон для спорядження вибухівки, рацію, а також смартфон і планшет з доказами його контактів із ворогом.

Чоловіку вручили підозру у державній зраді в умовах воэнного стану (ч. 2 ст. 111 КК), а також у підготовці до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК).

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.