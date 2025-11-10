Открыто более 200 дел против клириков УПЦ (МП): среди них митрополиты и архиепископы
С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины открыла 208 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), подозреваемых в антиукраинской деятельности и других преступлениях.
СБУ разоблачила более 200 дел против клириков УПЦ (МП)
Среди фигурантов — 27 чиновников церкви, в частности митрополиты и архиепископы, подозреваемые в сотрудничестве с Россией.
По данным следствия, разоблаченные клирики выполняли задачи российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине.
Они использовали религиозные общины для вербовки верующих, оправдывали военные преступления России и призывали к захвату украинских территорий.
Недавно подозрение получил настоятель храма УПЦ (МП) в Донецкой области, который корректировал огонь врага по Силам обороны и распространял фейки об украинских военных. Злоумышленник взят под стражу.
Совместные расследования СБУ и Нацполиции также показали, что отдельные священнослужители причастны к развращению несовершеннолетних, распространению детской порнографии и организации схем уклонения от мобилизации.
Всего 78 представителей УПЦ (МП) уже получили подозрения в преступлениях, а 40 священников приговорены к заключению, среди них – четыре архиерея, руководивших епархиями в разных регионах Украины.
Кроме того, 19 клириков УПЦ (МП), имеющих российское гражданство, лишены украинского гражданства и вида на жительство.
В их числе Орест Березовский (Онуфрий), глава УПЦ (МП), который, по данным СБУ, поддерживает связь с московской патриархией и противодействовал получению канонической независимости украинской церкви.
СБУ также сообщила о подозрении московскому патриарху Кириллу (Владимиру Гундяеву) , который, по материалам следствия, входит в окружение военно-политического руководства России и публично одобряет войну против Украины.
Он активно распространяет кремлевскую пропаганду через подконтрольные религиозные общины в России и среди представителей УПЦ (МП).
Подозрения получили также 18 других представителей высшего духовенства РПЦ.
По материалам СБУ, СНБО ввел санкции в отношении 17 священнослужителей УПЦ (МП) и 23 руководителей РПЦ.