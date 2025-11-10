С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины открыла 208 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), подозреваемых в антиукраинской деятельности и других преступлениях.

СБУ разоблачила более 200 дел против клириков УПЦ (МП)

Среди фигурантов — 27 чиновников церкви, в частности митрополиты и архиепископы, подозреваемые в сотрудничестве с Россией.

По данным следствия, разоблаченные клирики выполняли задачи российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине.

Они использовали религиозные общины для вербовки верующих, оправдывали военные преступления России и призывали к захвату украинских территорий.

Недавно подозрение получил настоятель храма УПЦ (МП) в Донецкой области, который корректировал огонь врага по Силам обороны и распространял фейки об украинских военных. Злоумышленник взят под стражу.

Совместные расследования СБУ и Нацполиции также показали, что отдельные священнослужители причастны к развращению несовершеннолетних, распространению детской порнографии и организации схем уклонения от мобилизации.

Всего 78 представителей УПЦ (МП) уже получили подозрения в преступлениях, а 40 священников приговорены к заключению, среди них – четыре архиерея, руководивших епархиями в разных регионах Украины.

Кроме того, 19 клириков УПЦ (МП), имеющих российское гражданство, лишены украинского гражданства и вида на жительство.

В их числе Орест Березовский (Онуфрий), глава УПЦ (МП), который, по данным СБУ, поддерживает связь с московской патриархией и противодействовал получению канонической независимости украинской церкви.

СБУ также сообщила о подозрении московскому патриарху Кириллу (Владимиру Гундяеву) , который, по материалам следствия, входит в окружение военно-политического руководства России и публично одобряет войну против Украины.

Он активно распространяет кремлевскую пропаганду через подконтрольные религиозные общины в России и среди представителей УПЦ (МП).

Подозрения получили также 18 других представителей высшего духовенства РПЦ.

По материалам СБУ, СНБО ввел санкции в отношении 17 священнослужителей УПЦ (МП) и 23 руководителей РПЦ.

