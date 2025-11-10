З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України відкрила 208 кримінальних проваджень стосовно представників УПЦ (МП), підозрюваних у антиукраїнській діяльності та інших злочинах.

СБУ викрила понад 200 справ проти кліриків УПЦ (МП)

Серед фігурантів 27 високопосадовців церкви, зокрема митрополити та архієпископи, яких підозрюють у співпраці з Росією.

За даними слідства, викриті клірики виконували завдання російських спецслужб для дестабілізації ситуації в Україні.

Вони використовували релігійні громади для вербування вірян, виправдовували воєнні злочини рф та закликали до захоплення українських територій.

Нещодавно підозру отримав настoятель храму УПЦ (МП) на Донеччині, який коригував вогонь ворога по Силах оборони та поширював фейки про українських військових. Зловмисника взято під варту.

Спільні розслідування СБУ та Нацполіції також показали, що окремі священнослужителі причетні до розбещення неповнолітніх, поширення дитячої порнографії та організації схем ухилення від мобілізації.

Загалом 78 представників УПЦ (МП) уже отримали підозри у злочинах, а 40 священників засуджено до ув’язнення, серед них – чотири архієреї, які керували єпархіями у різних регіонах України.

Крім того, 19 кліриків УПЦ (МП), що мають російське громадянство, позбавлені українського громадянства та посвідок на проживання.

Серед них Орест Березовський (Онуфрій), очільник УПЦ (МП), який, за даними СБУ, підтримує зв’язок із московською патріархією та протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви.

СБУ також повідомила про підозру московському патріарху Кирилу (Володимиру Гундяєву), який, за матеріалами слідства, входить до оточення військово-політичного керівництва рф і публічно схвалює війну проти України.

Він активно поширює кремлівську пропаганду через підконтрольні релігійні громади в Росії та серед представників УПЦ (МП).

Підозри отримали також 18 інших представників вищого духовенства РПЦ.

За матеріалами СБУ, РНБО запровадила санкції щодо 17 священнослужителів УПЦ (МП) та 23 керівників РПЦ.

