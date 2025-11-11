Контррозвідка СБУ затримала агента російської військової розвідки ГРУ, який готував підрив магістрального газопроводу на Сході України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ затримала агента ГРУ

Росіяни планували “відрізати” від теплопостачання частину домогосподарств Харківської та Полтавської областей.

Розслідування встановило, що агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання обох регіонів.

Виконавцем злочину виявився безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору окупантів, коли писав антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

З ним встановив контакт бойовик так званого спецназу “ДНР”, який воює на Східному фронті та співпрацює з російським ГРУ. За його вказівками агент придбав складові для вибухівки й власноруч виготовив СВП.

Для маскування діяльності він облаштував підпільний “цех” у будинку своїх батьків у Берестинському районі Харківщини.

Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агента та затримала його на фінальному етапі збирання бомби. Під час обшуків у затриманого вилучено споряджений СВП, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за статтею про держзраду, вчинену в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

