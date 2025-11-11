Взрывы в Одесской области: повреждено депо Укрзализныци и критическая инфраструктура
Взрывы в Одесской области прогремели утром 11 ноября около 07:45, когда враг атаковал регион беспилотниками.
Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и ГСЧС Украины.
Взрывы в Одесской области 11 ноября: что известно
По словам Кипера, несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры.
В результате взрывов в Одесской области сегодня на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары.
ГСЧС подтвердила, что пожарные ликвидировали пожары на объектах энергетической инфраструктуры.
Также повреждены депо Укрзализныци и административные здания.
По предварительной информации, известно об одном пострадавшем с осколочными ранениями.
Как отметил Кипер, критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты пункты несокрушимости.
Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 357-е сутки.
Фото: Одесская ОВА