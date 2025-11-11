Взрывы в Одесской области прогремели утром 11 ноября около 07:45, когда враг атаковал регион беспилотниками.

Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и ГСЧС Украины.

Взрывы в Одесской области 11 ноября: что известно

По словам Кипера, несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры.

В результате взрывов в Одесской области сегодня на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары.

ГСЧС подтвердила, что пожарные ликвидировали пожары на объектах энергетической инфраструктуры.

Также повреждены депо Укрзализныци и административные здания.

По предварительной информации, известно об одном пострадавшем с осколочными ранениями.

Как отметил Кипер, критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты пункты несокрушимости.

Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 357-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

