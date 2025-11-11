Вибухи в Одеській області пролунали зранку 11 листопада близько 07:45, коли ворог атакував регіон безпілотниками.

Про це повідомили голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та ДСНС України.

Вибухи в Одеській області 11 листопада: що відомо

За словами Кіпера, попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури.

Внаслідок вибухів в Одеській області сьогодні на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі.

ДСНС підтвердила, що вогнеборці ліквідували пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також пошкоджено депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі.

За попередньою інформацією, відомо про одного постраждалого з осколковими пораненнями.

Як зазначив Кіпер, критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрито пункти незламності.

Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 357-му добу.

Фото: Одеська ОВА

