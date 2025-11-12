Во время ночной атаки на Украину российские войска атаковали 121 ударным беспилотником.

Ночная атака на Украину: что известно

За время ночной атаки на Украину, начавшейся еще в 19:00 11 ноября, враг применил 121 ударный беспилотник типа Shahed, Гербера и дрон других типов с направлений российских Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Около 70 из запущенных оккупантами дронов, по данным Воздушных сил ВСУ, составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили/подавили 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Востоке, Юге и в Центре страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых вражеских целей и их обломков на одной локации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 358-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

