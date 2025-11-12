Ночная атака на Украину: оккупанты применили 121 дрон
Во время ночной атаки на Украину российские войска атаковали 121 ударным беспилотником.
Ночная атака на Украину: что известно
За время ночной атаки на Украину, начавшейся еще в 19:00 11 ноября, враг применил 121 ударный беспилотник типа Shahed, Гербера и дрон других типов с направлений российских Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
Около 70 из запущенных оккупантами дронов, по данным Воздушных сил ВСУ, составляли Шахеды.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили/подавили 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Востоке, Юге и в Центре страны.
Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых вражеских целей и их обломков на одной локации.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 358-е сутки.
