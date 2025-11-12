Під час нічної атаки Україну російські війська атакували 121 ударним безпілотником.

Нічна атака на Україну: що відомо

За час нічної атаки на Україну, що почалася ще о 19:00 11 листопада, ворог застосував 121 ударний безпілотник типу Shahed, Гербера і дрон інших типів із напрямків російських Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 70 із запущених окупантами дронів, за даними Повітряних сил ЗСУ, становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили/приглушили 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Сході, Півдні та Центрі країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей та їхніх уламків на одній локації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 358-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

