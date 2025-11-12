Ночью 12 ноября в Украине прогремели взрывы в Васильковской общине Днепропетровской области.

Кроме того, удалось эвакуировать группу детей с временно оккупированных территорий, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште все же состоится, а во Львове запланирован саммит европейских министров в поддержку заявки Украины в ЕС.

Взрывы в Васильковской общине

В ночь на 12 ноября враг атаковал Днепропетровскую область.

Сейчас смотрят

Больше всего пострадала Васильковская община в Синельниковском районе, куда прилетел беспилотник.

В результате взрыва в Васильковской общине повреждена инфраструктура, погиб 47-летний мужчина.

Также удары были по Павлограду — там загорелись частные предприятия и автомобили.

По Никопольщине оккупанты били артиллерией и FPV-дронами, поврежден жилой дом в Покровской общине.

Спасение детей из оккупации

Большую группу детей и подростков удалось эвакуировать из временно оккупированных территорий в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, среди спасенных — 10-летняя девочка, которую одноклассники запугивали из-за украинского происхождения.

Ее младших братьев в детском саду заставляли петь русские песни и собирать средства для армии оккупантов.

Еще одна история касается 7-летней девочки и ее 2-летнего брата, которые потеряли маму из-за бездействия российских врачей.

Несмотря на наличие родственников, оккупационная администрация пыталась отправить детей в интернат.

Также среди спасенных — 19-летний парень, которого российские военные пытали и угрожали расстрелом из-за родственников в ВСУ.

Трампа и Путина в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште остается на повестке дня, хотя ее проведение задерживается.

— Саммит состоится, просто не тогда, когда мы хотим, а немного позже, — сказал Орбан в эфире телеканала ATV.

По его словам, переговоры «застряли» на территориальном вопросе, а Москва якобы стремится оккупировать всю Донецкую область, прежде чем начать договариваться о мире.

Саммит министров стран ЕС во Львове

В декабре в Украину прибудут министры по европейским делам ведущих государств Евросоюза, чтобы подтвердить поддержку заявки Украины на вступление в ЕС.

Как сообщает Politico, неформальный саммит запланировано провести во Львове 10-11 декабря.

— Основное внимание будет уделено прогрессу Украины на пути к членству в ЕС. Проведение встречи именно во Львове станет сигналом, что будущее Украины — в Евросоюзе, — говорится в документе-приглашении.

Европейские чиновники надеются, что саммит поможет активизировать процесс расширения ЕС, даже несмотря на сопротивление Венгрии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 358-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.