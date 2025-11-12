Взрывы в Васильковской общине: враг атаковал общину дроном, есть погибший
Взрывы в Васильковской общине на Синельниковщине Днепропетровской области прогремели в ночь на 12 ноября.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Взрывы в Васильковской общине 12 ноября: что известно
По словам главы ОВА, враг атаковал Васильковскую общину беспилотником.
В результате взрыва в Васильковской общине 12 ноября повреждена инфраструктура.
На данный момент известно об одном погибшем — это 47-летний мужчина.
Атака на другие районы Днепропетровщины
Беспилотник агрессор направил и на Павлоград. В результате вражеской атаки возникли пожары.
Повреждены частные предприятия и автомобили.
По Никопольщине агрессор применил артиллерию и FPV-дрон.
Прицелился по райцентру и Покровской общине. Там в результате вражеской атаки загорелся частный дом.
По словам Владислава Гайваненко, защитники неба уничтожили в области восемь беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 358-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Владислав Гайваненко