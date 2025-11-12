Взрывы в Васильковской общине на Синельниковщине Днепропетровской области прогремели в ночь на 12 ноября.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Взрывы в Васильковской общине 12 ноября: что известно

По словам главы ОВА, враг атаковал Васильковскую общину беспилотником.

В результате взрыва в Васильковской общине 12 ноября повреждена инфраструктура.

На данный момент известно об одном погибшем — это 47-летний мужчина.

Атака на другие районы Днепропетровщины

Беспилотник агрессор направил и на Павлоград. В результате вражеской атаки возникли пожары.

Повреждены частные предприятия и автомобили.

По Никопольщине агрессор применил артиллерию и FPV-дрон.

Прицелился по райцентру и Покровской общине. Там в результате вражеской атаки загорелся частный дом.

По словам Владислава Гайваненко, защитники неба уничтожили в области восемь беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 358-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Владислав Гайваненко

