Під масовану ракетно-дронову атаку в ніч на 14 листопада потрапила Київщина. Тривога в області тривала понад 5 годин.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Атака на Київщину 14 листопада: наслідки

Унаслідок атаки по Київській області травмовано шестеро людей. Серед них — дитина 7 років. Станом на ранок у лікарнях залишаються двоє чоловіків з Білої Церкви та Вишгородщини.

Калашник зазначив, що уся необхідна медична допомога надається. Загрози життю поранених немає, стан задовільний.

Наслідки фіксують у п’яти районах:

у Бучанському районі пошкоджено дев’ять приватних будинків. Пошкодження різні: від вибитих вікон до руйнації житла.

пошкоджено дев’ять приватних будинків. Пошкодження різні: від вибитих вікон до руйнації житла. у Білоцерківському районі ворожа атака пошкодила низку цивільних виробництв, складських та гаражних приміщень.

ворожа атака пошкодила низку цивільних виробництв, складських та гаражних приміщень. у Вишгородському районі пошкоджено 14 приватних будинків, автомобілі.

пошкоджено 14 приватних будинків, автомобілі. ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

в Обухівському районі також знищено автомобіль та пошкоджено приватний будинок.

За словами керівника ОВА, разом із місцевою владою та партнерами вже триває робота над ліквідацією наслідків. Він запевнив, що люди, чиї домівки постраждали, отримають всю необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 360-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

