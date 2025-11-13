Ірина Гамалій, редакторка сайту
Вибухи в Києві 14 листопада: працюють сили ППО
Вибухи в Києві пролунали у ніч на 14 листопада. Місто атакують російські дрони, працює ППО.
Вибухи в Києві 14 листопада: які наслідки
– В Києві гучно. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги, – написав Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
В КМВА додали, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.
Киян закликали не покидати укриття до офіційного сигналу про відбій тривоги.
Раніше у Повітряних силах інформували, що ворожі безпілотники направляються в напрямку Києва, Черкас, Полтави.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
