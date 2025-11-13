Вибухи в Києві пролунали у ніч на 14 листопада. Місто атакують російські дрони, працює ППО.

Вибухи в Києві 14 листопада: які наслідки

– В Києві гучно. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги, – написав Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

В КМВА додали, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

Киян закликали не покидати укриття до офіційного сигналу про відбій тривоги.

Раніше у Повітряних силах інформували, що ворожі безпілотники направляються в напрямку Києва, Черкас, Полтави.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

