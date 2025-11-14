Десятки столичных многоэтажек и посольство Азербайджана подверглись разрушениям во время ночной атаки на Украину.

Об этом утром 14 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о ночной атаке на Украину

Главным направлением ночной атаки на Украину был Киев. Оккупанты также наносили удары по Киевской, Харьковской и Одесской областям.

По предварительным данным, утром россияне применили ракету Циркон по Сумской области.

Президенту о спасательных работах на местах уже доложил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко отчитался о результатах работы противовоздушной обороны.

На данный момент известно, что во время ночной атаки на Украину россияне применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистических и аэробаллистических.

Этот подлый удар, отмечает глава государства, убил четырех человек. Есть десятки раненых, в том числе дети и беременная женщина.

– Специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. Обломками Искандера повреждено посольство Азербайджана, – отметил Владимир Зеленский.

Украина, продолжает глава государства, отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно.

– Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все нужно прекратить. Много работы продолжается с партнерами ради усиления ПВО, но этого недостаточно.

Требуется укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения. Спасибо всем, кто помогает, – отметил президент.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

