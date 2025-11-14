Десятки столичних багатоповерхівок та посольство Азербайджану зазнали руйнувань під час нічної атаки на Україну.

Про це вранці 14 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про нічну атаку на Україну

Головним напрямком нічної атаки на Україну був Київ. Били також окупанти по Київщині, Харківщині, Одещині.

За попередніми даними, уранці росіяни застосували ракету Циркон на Сумщині.

Президенту щодо рятувальних робіт на місцях уже доповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко відзвітував щодо результатів роботи протиповітряної оборони.

Наразі відомо, що під час нічної атаки на Україну росіяни застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістичних та аеробалістичних.

Цей підлий удар, зазначає глава держави, вбив чотирьох людей. Є десятки поранених, зокрема діти та вагітна жінка.

– Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків Іскандера пошкоджене посольство Азербайджану, – зауважив Володимир Зеленський.

Україна, продовжує глава держави, відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно.

– Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи триває з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо.

Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає, – зазначив президент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 360-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

