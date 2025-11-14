В ночь на 14 ноября российская армия атаковала Киев ракетами и ударными дронами.

Взрывы раздавались во временно оккупированном Севастополе, а также в городе Новороссийск, что на территории РФ.

В Донецкой области бойцы Азова взяли в плен 21 российского оккупанта.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 14 ноября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Киеве

В ночь на 14 ноября войска РФ атаковали Киев ударными дронами и баллистическими ракетами. Погиб один человек, по меньшей мере 24 получили ранения, более 40 человек спасли спасатели.

Пострадали девять из десяти районов столицы: зафиксированы попадания и пожары в многоэтажках, школе, спортивной базе и на территории больницы.

В разных частях города спасатели эвакуировали десятки людей, ликвидировали пожары площадью от нескольких до сотен квадратных метров и деблокировали пострадавших из-под завалов.

Взрывы в Севастополе

В ночь на 14 ноября в оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов.

Местные жители сообщали о сильных ударах, от которых дрожали окна, а также о взрывах вблизи аэропорта Бельбек, после которых россияне подняли истребитель. О взрывах также писали жители районов возле Южной бухты.

Атакована нефтебаза в Новороссийске

Ночью 14 ноября в Новороссийске прогремели взрывы: дроны атаковали город и вызвали пожар на нефтебазе перегрузочного комплекса Шесхарис.

Из-за атаки временно закрыли аэропорты Краснодара и Геленджика, а также зафиксировали попадание по складу в воинской части.

Поврежденная нефтебаза принадлежит к инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, который имеет большой терминал под Новороссийском.

Бойцы Азова взяли в плен 21 россиянина

Силы обороны Украины продолжают пополнять «обменный фонд». В Донецкой области украинские бойцы взяли в плен 21 россиянина.

Пленных захватили во время боев на Добропольском и Константиновском направлениях – часть сдалась добровольно, других заставили сложить оружие.

Операцию провели воины 12-й бригады спецназначения Азов, 14-й бригады Красная Калина, 4-й бригады Рубеж, а также подразделения Десантно-штурмовых войск и штурмовых частей ВСУ.

В Карелии разбился самолет Су-30

В российской Карелии во время учебно-тренировочного полета разбился многоцелевой истребитель Су-30.

Самолет упал в лесной местности вблизи Петрозаводска, оба пилота погибли. Об инциденте сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Карелия расположена на северо-западе России и граничит с Финляндией.

Украина проиграла Франции

Сборная Украины проиграла Франции в Париже в матче отбора на ЧМ-2026 со счетом 0:4.

Первый тайм украинцы выстояли благодаря игре Трубина, хотя французы нанесли десять ударов и полностью контролировали игру. После перерыва сначала арбитр пересмотрел возможный пенальти в пользу Украины, но через несколько минут 11-метровый назначили уже в наши ворота. Мбаппе его реализовал, после чего сине-желтые посыпались.

Далее Олисе и Мбаппе довели счет до разгромного, а в конце игры отличился Экитике. Франция нанесла 25 ударов против одного украинского и досрочно вышла на ЧМ-2026.

Украина имеет 7 очков — столько же, как Исландия, но худшую разницу мячей. Решающий матч против Исландии состоится 16 ноября: украинцев устроит только победа.

