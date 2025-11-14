У Харкові заочно засудили до 12 років позбавлення волі російського військового, який улітку 2022 року під час окупації одного з населених пунктів регіону жорстоко зґвалтував жінку.

Обставини злочину правоохоронці встановили після звільнення населеного пункту.

Тоді ж вдалося й ідентифікувати зловмисника – злочин вчинив тоді ще 20-річний Даніслан Курамаєв із Калінінграда.

Зараз дивляться

Судили російського військового заочно. Обвинувачення представляв Офіс генерального прокурора.

Слухання відбувалося в закритому режимі задля захисту потерпілої.

Усе, що відомо про суд над окупантом у Харкові, читайте в матеріалі.

Потерпіла сховалася на замінованому полі

Село Б. Ізюмського району на Харківщині (із міркувань захисту потерпілої ми не називаємо населений пункт, – Ред.) було під російською окупацією з квітня 2022 року.

Близько пів року російські військові тероризували місцевих, грабували будинки, викрадали й катували до смерті патріотів, АТОвців, знищували українські підручники і готувалися до запуску шкіл за російськими програмами.

У цьому селі проживала пані О. (із міркувань захисту потерпілої ми не називаємо її ім’’я і вік, – Ред.).

За даними слідства, 1 липня 2022 року вона на велосипеді поверталася додому з роботи. Її обігнала величезна колона російської техніки – жінка нарахувала близько 20 танків, вантажівок, останнім їхав бензовоз, за кермом якого був молодий чоловік.

Він зупинився й почав вимагати від жінки статевого контакту. Коли та відмовилась, окупант вистрибнув із кабіни, вдарив жінку прикладом по голові й обличчю, зламав ніс, відгамселив ногами й руками, затягнув у лісосмугу і зґвалтував.

Жінка вирвалася й заховалася на замінованому полі. Кривдник чекав її, звав і погрожував вбити, якщо не повернеться. Жінка дивом вціліла – окупант не став шукати її на замінованому полі й пішов.

20-річний окупант Курамаєв і його “ідеали”

Пізніше, як повідомили в Офісі генпрокурора, жінка впізнала свого кривдника з 12 фотографій, які їй надали слідчі під час процедури упізнання.

– Процедура мінімізує ризик навіювання та виключає формальність проведення слідчих дії, оскільки вибір із широкого кола варіантів є об’єктивно більш складним, ніж із обмеженого, наприклад, чотирьох фотознімків. У зв’язку з цим впізнання обвинуваченого серед 12 фотозображень є більш достовірним, обґрунтованим та таким, що підтверджує правдивість показань потерпілої особи, – повідомили в Офісі генпрокурора.

У подальшому саме Офіс uенпрокурора представляв обвинувачення у суді.

За даними слідства, пані О. вказала на Курамаєва Даніслана Нурлановича – військовослужбовця 18 гвардійської мотострілецької Інстербурзької Червонопрапорної, ордена Суворова дивізії – тактичного з’єднання Берегових військ ВМФ РФ.

На сайті Миротворець є його фото з соціальних мереж – на одній зі сторінок Курамаєв написав слоган: Кто сказал что я далеко от идеала?!? этот убогий идеал далек от МЕНЯ !!! (збережено мову оригінала, а також правопис і орфографію, – Ред.).

Також там чимало фото Курамаєва у військовій формі, зокрема й з нашивками Z. Є і світлини родини Курамаєва. Міститься на сайті Миротворця і контактний номер, який може належати Курамаєву.

Торік журналістам Слідства інфо вдалося з ним зв’язатися. За їхніми даними, він заперечив зґвалтування і сказав, що не є окупантом, а виконував в Україні “бойове завдання”.

Як відбувався суд над окупантом Курамаєвим

У червні 2024 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Нацполіції України заочно повідомив Курамаєву про підозру у вчиненні воєнного злочину, а саме жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Як і належить у подібних випадках, підозри і виклики до суду публікували у газеті Урядовий кур’єр та на веб-сайті Офісу генерального прокурора. З Курамаєвим намагалися зв’язатися через месенджер, повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

– На стадії досудового розслідування слідчим скеровано на один із месенджерів, яким користувався на той час підозрюваний, копію підозри, зокрема російською мовою, та повістки про виклики, – повідомили в Офісі генпрокурора.

На суді обвинувачення представляв Офіс генпрокурора – в його структурі з вересня 2022 року є спеціалізований підрозділ, створений для здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із сексуальним насильством в умовах війни. Прокурори цього підрозділу першими пройшли навчання для роботи з вразливими потерпілими.

– Під час роботи з такою категорією осіб на стадії досудового розслідування та під час судового розгляду застосовуються принципи травмоорієнтовного підходу, забезпечення конфіденційності та недопущення вторинної травматизації та етичної комунікації.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні і подальше підтримання публічного обвинувачення здійснювалось прокурорами Офісу генерального прокурора у зв’язку з чутливою темою і незмінністю прокурора. Ми гарантуємо безпеку, конфіденційність і повагу до потерпілих і їх інформації, – повідомили в пресслужбі Офісу.

Суд розглядав справу у закритому режимі – законодавство передбачає таку можливість у подібних злочинах.

Важливо також було захистити потерпілу, її персональні дані – жінка особисто надавала суду свої покази, кажуть в Офісі генпрокурора.

– Одним з нових підходів є забезпечення можливості потерпілим зберігати контроль над своєю інформацією: повага та підтримка права потерпілої особи на приватність, контроль та автономія у питаннях, які стосуються її персональної історії, ідентичності та образу, захист конфіденційності будь-яких персональних відомостей або даних потерпілої особи, – кажуть в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Судили Курамаєва в Шевченківському районному суді Харкова. 3 листопада 2025 року суд оголосив заочний вирок – 12 років позбавлення волі.

У окупанта є 30 днів на оскарження. Це може зробити і його адвокат – Україна надає обвинуваченим захисника як того вимагає законодавство. Поки заяву на оскарження вироку не подавали, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Фото: Миротворець

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.