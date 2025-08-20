Обещал убить, если кому-то расскажет: боевика так называемой ДНР осудили за изнасилование

Небольшой хутор в Харьковской области был под оккупацией несколько недель. За это время российские военные натворили там немало бед: запугивали и избивали селян, устраивали “фильтрации”, проводили обыски, расстреливали из танка жилые дома.

Один из случаев отличается крайней жестокостью – молодой мужчина зверски изнасиловал старшую за него женщину. Он приказал ей молчать, но женщина заявила о преступлении украинским правоохранителям, и обидчика удалось вычислить.

Суд назначил ему наказание – 12 лет лишения свободы. Судили оккупанта заочно – так сейчас проходят слушания над российскими военными, которые сбежали после освобождения украинской территории и в суд не явились. К тому же, учитывая деликатность темы и безопасность потерпевшей, дело рассматривали в закрытом режиме, приговор тоже закрыт для обнародования.

Сейчас смотрят

Женщина до сих пор не может оправиться от пережитого, с ней работают психологи. В этом материале мы не называем имя потерпевшей, населенный пункт, где произошло изнасилование, и другие детали, которые могут раскрыть личность женщины, чтобы обеспечить ей анонимность и безопасность.

Если не он – изнасилуют другие

Это произошло в конце апреля 2022 года. До освобождения небольшого хутора, где вместе с семьей проживала женщина, оставалось всего три дня.

26-летний мужчина в военной форме, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался во двор местных жителей.

— Демонстрируя оружие и угрожая, он фактически разделил потерпевшую с другими лицами и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, — сообщает прокурор отдела процессуального руководства и поддержания публичного обвинения управления по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Светлана Ачкасова.

По данным следствия, оккупант бил женщину головой о стену, сорвал с нее одежду и изнасиловал с особой жестокостью, в том числе и неестественным способом. Стрелял в воздух и все время угрожал: если не он, женщину изнасилуют другие оккупанты. И пригрозил убить, если кому-то расскажет.

— Особая дерзость этого преступления заключается в том, что, кроме насильственных действий сексуального характера, для того чтобы сломать волю потерпевшей, для того чтобы она не могла оказывать ему должное сопротивление, он угрожал убийством, демонстрировал оружие, произвел выстрел из оружия рядом с потерпевшей, — рассказывает Ачкасова.

Обидчик из террористической “ДНР”

Пострадавшая запомнила только лицо своего обидчика, говорит представительница прокуратуры. Когда село освободили, она рассказала о том, что произошло, украинским правоохранителям.

— Она очень хорошо запомнила его внешность, говорила, что никогда его не забудет. Также по его говору она поняла, что он не россиянин, а представитель квазиреспублики, которую называют “ДНР”, — рассказывала Ачкасова.

Когда бежали, на местах дислокации, в так называемых штабах, оккупанты оставляли кучи документов и электронные носители с информацией о себе. Это помогло украинским следователям раскрыть немало военных преступлений, рассказывают в прокуратуре. Так вычислили и обвиняемого.

— Когда отрабатывали трофейную документацию, информацию, которая там содержалась, установили, какие подразделения там дислоцировались и военнослужащих. Также была использована информация Главного управления разведки, применяли OSINT-технологии, и таким образом выходили на лиц, которые там дислоцировались и которые относились к подразделениям именно “ДНР”, — сообщила Ачкасова.

По информации Службы безопасности Украины, которая расследовала дело, подсудимого зовут Максим Лянченко, он родился в Донецке, еще до полномасштабной войны присоединился к боевикам так называемой ДНР, а когда началась полномасштабная война, в составе 115 полка “Донецкой народной республики”, вооруженное формирование которой финансирует, контролирует и координирует Российская Федерация, вторгся в Харьковскую область.

В конце марта 2022 года село, где проживала потерпевшая, оккупировал. Оккупанты терроризировали местных жителей, избивали, грабили. А когда Силы обороны Украины были на подступах к селу, Максим Лянченко сбежал. Сейчас он находится на оккупированной территории Украины, сообщает СБУ.

И потерпевшая, и свидетели этого ужасного преступления, по словам следствия, опознали Лянченко по фото. Следователи предъявили ему подозрение по ч. 1 ст. 438 Нарушение законов и обычаев войны, собрали доказательства и передали дело в суд.

Как судили “дээнэровца”

Судили Лянченко заочно – законодательство позволяет это делать в случаях, когда обвиняемые не находятся под арестом, говорит прокурор Ачкасова.

— Подозрение было опубликовано на сайте Офиса генпрокурора и в газете Урядовый курьер – это общегосударственная сфера распространения. А затем была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (заочно, – Ред.). Он неоднократно вызывался в орган досудебного расследования – есть определенная процедура публикации повесток, он их проигнорировал, что стало основанием для обращения с соответствующим ходатайством о проведении специального досудебного расследования, которое дает нам возможность привлечь к ответственности лицо, которое уклоняется от явки, находится в розыске и на территории страны-агрессора или на неподконтрольной территории, — сообщила Ачкасова.

У Лянченко был адвокат — его предоставили из бесплатной правовой помощи. Признал ли он свою вину — неизвестно, говорит прокурор, связаться с ним не удалось.

“Дээнэровца” заочно приговорили к 12 годам лишения свободы и объявили в розыск.

— Следователем на стадии досудебного расследования было принято процессуальное решение об объявлении на тот момент еще подозреваемого в розыск как на территории Украины, так и в международный розыск, говорит Ачкасова.

Однако если в Украине подозреваемые или осужденные за преступление сразу вносятся в базы данных: ЕРДР, систем Государственной пограничной службы, Розыск МВД и т. п., и, если попадают в поле зрения правоохранителей, задерживаются, то Интерпол часто отказывает в запросах на публикацию в своих реестрах информации об осужденных, если решит, что дело является политически мотивированным. И почему-то часто к этому списку Интерпол относит и военные преступления, совершенные на территории Украины или на оккупированной территории, ссылаясь, как они считают, на политический характер войны.

У защиты Лянченко по закону есть 30 дней на обжалование приговора. Если этого не произойдет, решение суда вступит в силу, а срок обвиняемому будет считаться с момента его задержания.

Польза от заочных приговоров — в получении справедливости и жертвой, и обществом, которые в этом нуждаются, говорит представительница прокуратуры.

— Нам бы хотелось по-другому, чтобы они были арестованы, понесли реальное наказание. Но это решение имеет еще и превентивный характер, поскольку когда лица несут наказание, об этом там (на территории врага, — Ред.) также известно. Это выступает как превенция, возможно, кого-то это остановит, — говорит Ачкасова.

Пострадавшая лично давала показания в суде

Несмотря на большие страдания, причиненные пережитым, потерпевшая приезжала в суд и давала показания. Она до сих пор тяжело переживает то, что с ней произошло, получает психологическую помощь и планирует пройти реабилитацию, говорит прокурор.

— Юридическая помощь — не первоочередная. Такие люди получают психологическую помощь у высококвалифицированных специалистов, которые специализируются именно на таких травмах. Это доступ к репарации, чтобы потерпевшие имели возможность восстановиться. У нас есть дружественные общественные организации, которые оказывают помощь по реабилитации, потерпевшие ездят в Ивано-Франковскую область, там осуществляется их восстановление, они находятся в женских пространствах, с ними работают специалисты, врачи, если есть необходимость, — говорит прокурор.

По ее словам, только в Харьковской области уже подтверждено около 30 случаев изнасилования, жертвами оккупантов стали женщины в возрасте от 19 до 75 лет. Это только те случаи, о которых потерпевшие решились рассказать и где есть уголовные производства, отметила прокурор. Два дела завершились обвинительными приговорами, четыре — еще слушаются в судах.

— Есть случаи, когда мы знаем, что факты были, однако нам человек говорит: “Я не готова”, и мы не приступаем к работе, мы насильственным способом, конечно, не работаем. Мы ждем и не начинаем работу, пока человек этого не пожелает, — говорит представительница прокуратуры.

И только когда человек психологически стабилизировался, почувствовал, что сможет пройти этот путь, дать показания, принять участие в судебном разбирательстве, с ним встречается следователь.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.