В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Киев ударными дронами и ракетами. По состоянию на утро 15 ноября, в результате вражеской атаки в 9-этажном доме погибли семь человек.

Последствия атаки РФ на Киев 14 ноября

По данным спасателей, от вражеской атаки пострадали пять человек, из которых один ребенок.

Подразделения ГСЧС спасли 17 человек, из которых один ребенок. Оказана психологическая помощь 252 людям.

За время проведения поисково-спасательных работ разобрано и вывезено 262 тонны строительных конструкций и древесины.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки на Украину 14 ноября российские оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистических и аэробаллистических.

Во время атаки пострадали девять из десяти районов Киева: зафиксированы попадания и пожары в многоэтажках, школе, спортивной базе и на территории больницы.

Позже глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что сегодня утром в больнице скончалась пожилая женщина, пострадавшая во время обстрела 14 ноября.

— Таким образом, количество погибших киевлян от рук российских террористов составляет семь человек, — сказал Ткаченко.

По словам президента Владимира Зеленского, от обломков Искандера повреждено посольство Азербайджана. Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова и вручило ему ноту протеста в связи с повреждением посольства.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 361-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

