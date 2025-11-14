РФ с октября выпустила 150 ракет и 2 тыс. дронов по энергосистеме Украины — Минэнерго
Более полутора сотен ракет и более двух тысяч ударных дронов РФ направила по энергетической системе Украины в течение октября и первых недель ноября 2025 года.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Атака РФ на энергетическую систему Украины
По данным ведомства, под ударами оказались станции генерации, линии передачи, объекты распределения электроэнергии и газовая инфраструктура.
По данным Укрэнерго, четыре массированных удара, нанесенных Россией за последние недели, включали более 150 ракет различного типа и более 2 тыс. ударных БПЛА.
Российская армия целенаправленно атаковала критическую инфраструктуру: электростанции, подстанции, высоковольтные сети и элементы газотранспортной системы.
Председатель правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко сравнил эти удары с тактикой «выжженной земли».
— Электростанции, подстанции и объекты распределительной сети стали основными целями российских атак. Количество средств поражения, выпущенных по каждой отдельной цели, — чрезвычайно велико, — подчеркнул он.
По словам Зайченко, как только позволяет ситуация с безопасностью, ремонтные бригады немедленно выходят на объекты и ликвидируют последствия обстрелов.
Напомним, что в результате российских ударов на завтра, 15 ноября, Укрэнерго ввело графики отключений света.
В ведомстве отметили, что отключения введут для абонентов от 1,5 до 3,5 очередей.