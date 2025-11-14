Более полутора сотен ракет и более двух тысяч ударных дронов РФ направила по энергетической системе Украины в течение октября и первых недель ноября 2025 года.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Атака РФ на энергетическую систему Украины

По данным ведомства, под ударами оказались станции генерации, линии передачи, объекты распределения электроэнергии и газовая инфраструктура.

Сейчас смотрят

По данным Укрэнерго, четыре массированных удара, нанесенных Россией за последние недели, включали более 150 ракет различного типа и более 2 тыс. ударных БПЛА.

Российская армия целенаправленно атаковала критическую инфраструктуру: электростанции, подстанции, высоковольтные сети и элементы газотранспортной системы.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко сравнил эти удары с тактикой «выжженной земли».

— Электростанции, подстанции и объекты распределительной сети стали основными целями российских атак. Количество средств поражения, выпущенных по каждой отдельной цели, — чрезвычайно велико, — подчеркнул он.

По словам Зайченко, как только позволяет ситуация с безопасностью, ремонтные бригады немедленно выходят на объекты и ликвидируют последствия обстрелов.

Напомним, что в результате российских ударов на завтра, 15 ноября, Укрэнерго ввело графики отключений света.

В ведомстве отметили, что отключения введут для абонентов от 1,5 до 3,5 очередей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.