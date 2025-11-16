Во время взрывов в Харькове сегодня, 16 ноября, произошло попадание в детскую площадку в Холодногорском районе города.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове сегодня, 16 ноября: что известно

Взрывы в Харькове сегодня, 16 ноября, прогремели ориентировочно в 13:49.

Мэр города сразу сообщил, что враг атаковал беспилотником типа Молния Холодногорский район.

На место вражеского удара, отметил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, сразу прибыли подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Впоследствии Игорь Терехов уточнил, что во время взрывов в Харькове сегодня, 16 ноября, произошло попадание в детскую площадку.

В окружающих домах выбило несколько окон.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 362-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

