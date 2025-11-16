Вибухи в Харкові: РФ поцілила дроном Молния в дитячий майданчик
Під час вибухів у Харкові сьогодні, 16 листопада, сталося влучання в дитячий майданчик у Холодногірському районі міста.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Вибухи в Харкові сьогодні, 16 листопада: що відомо
Вибухи в Харкові сьогодні, 16 листопада, прогриміли орієнтовно о 13:49.
Мер міста відразу повідомив, що ворог атакував безпілотником типу Молния Холодногірський район.
На місце ворожого удару, зауважив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, відразу прибули підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Згодом Ігор Терехов уточнив, що під час вибухів у Харкові сьогодні, 16 листопада, сталося влучання у дитячий майданчик.
У навколишніх будинках вибило кілька вікон.
На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 362-гу добу.
