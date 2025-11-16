Під час вибухів у Харкові сьогодні, 16 листопада, сталося влучання в дитячий майданчик у Холодногірському районі міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові сьогодні, 16 листопада: що відомо

Вибухи в Харкові сьогодні, 16 листопада, прогриміли орієнтовно о 13:49.

Зараз дивляться

Мер міста відразу повідомив, що ворог атакував безпілотником типу Молния Холодногірський район.

На місце ворожого удару, зауважив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, відразу прибули підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Згодом Ігор Терехов уточнив, що під час вибухів у Харкові сьогодні, 16 листопада, сталося влучання у дитячий майданчик.

У навколишніх будинках вибило кілька вікон.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 362-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.