Вибухи в Дніпрі пролунали пізно ввечері понеділка, 17 листопада. Місто та район перебувають під атакою російських дронів, спалахнули пожежі.

Вибухи в Дніпрі 17 листопада: які наслідки

Вибухи в Дніпрі сьогодні пролунали під час повітряної тривоги. В ОВА повідомили, що Дніпро і район масово атакують російські дрони.

– Дніпро під масованою атакою ворожих шахедів. Прошу перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги, – написав у Telegram в.о.начальника ОВА Владислав Гайваненко.

За його інформацією, через ворожу атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 6 листопада пролунали вибухи у Дніпрі. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками.

Унаслідок обстрілу був пошкоджений чотириповерховий будинок, спалахнула пожежа. Постраждало шестеро людей, серед них – двоє поліцейських.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 363-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.