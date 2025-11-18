18 листопада через обстріл Дніпра пошкоджено будівлю, в якій розташовані редакції Суспільне та Українського Радіо.

Дніпро обстріл: як зараз виглядають редакції Суспільне та Українського Радіо

Внаслідок обстрілу РФ у будівлі редакції Суспільне та Українського Радіо сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах. Подекуди в будівлі обвалилася стеля й стіни.

Відомо, що у момент атаки співробітників у редакції не було.

Як зазначив головний редактор Суспільне Дніпро Євген Педашенко, частково зруйновано перший поверх будівлі там, де розташована велика студія.

– Ми не можемо зараз потрапити на другий поверх і оцінити масштаби руйнувань, тому що є певні перешкоди. Головне, на чому ми акцентуємо, це те, що всі наші співробітники живі і не ушкоджені. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо виходити в прямі ефіри першого каналу і працюємо на всіх наших діджитал-платформах “Суспільне Дніпро”, намагаємось в найкоротші строки відновити повністю нашу роботу, — сказав він.

Зі свого боку менеджерка Суспільне Дніпро Катерина Лисюк повідомила, що студія вигоріла повністю. Крім центральної будівлі пошкоджено також прибудову.

– Загалом, з того, що ми знаємо, до 15 вибухів було. Прийшлися якраз на територію і на всі будівлі наші. Зараз розбираємося в ситуації, намагаємося зрозуміти масштаби трагедії, але працюємо. Попри все, ми продовжуємо працювати, продовжуємо займатися новинами, — проінформувала вона.

До того ж, внаслідок масованої атаки понівечено приміщення кіностудії Контрабас, яке було розташоване у будівлі редакції Суспільне Дніпро. Співзасновниця кінокомпанії Олександра Тесленко розповіла: через удар РФ знищено майже все їхнє майно.

Нагадаємо, що у Дніпрі близько 22:30 пролунала серія вибухів. Місто та район опинилися під масованою атакою “шахедів”. Унаслідок ударів є поранені, також виникли пожежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 364-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Суспільне Дніпро

Джерело : Суспільне

