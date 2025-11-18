В ночь с 16 на 17 ноября из-за атаки РФ на порт Измаил на турецком гражданском судне произошел пожар, который был ликвидирован.

Атака РФ на порт Измаил

Турецкое судоходное издание Deniz Haber сообщило, что в результате ночной вражеской атаки на порт Измаил 17 ноября загорелось турецкое гражданское судно газовоза LPG Orinda судовладельца Orinda Denizcilik. Отмечается, что огонь охватил оборудование для перекачки газа, которое находилось на борту.

Известно, что все 16 членов экипажа эвакуированы, они находятся в безопасности.

Румынское СМИ Digi24 сообщило, что в Румынии эвакуировали жителей н.п. Плауру, что возле границы с Украиной, из-за опасности взрыва после атаки российских дронов порта Измаил (Одесская обл.).

По данным издания Нафторинок, танкер Orinda перевозил 4 тыс. тонн LPG. Часть газа должна была получить компания AGTG, остальная часть шла в Галац по адресу Bulmarket.

Издание добавляет, что осколками также был поврежден танкер Arrow Star (10 тыс. тонн), который доставлял ресурс, в частности компании Д.Трейдинг.

Как сообщило Министерство развития общин и территорий Украины, ситуация в настоящее время контролируемая. Оперативный штаб продолжает работу. Специалисты оценивают состояние объекта и определяют дальнейшие шаги реагирования.

— Россия ежедневно осуществляет террор против гражданского населения Украины. Страдает критическая и гражданская инфраструктура, логистика. Каждый удар направлен на украинские порты — страна-агрессор пытается не только нанести вред нашей инфраструктуре, но и поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность, — говорится в сообщении ведомства.

В порту продолжаются мероприятия по ликвидации последствий обстрела и полноценного возобновления работы инфраструктуры.

Напомним, что ночью 17 ноября российские террористы снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в нескольких городах.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

