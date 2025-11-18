У ніч з 16 на 17 листопада після атаки РФ на порт Ізмаїл на турецькому цивільному судні сталася пожежа, її ліквідовано.

Атака РФ на порт Ізмаїл

Турецьке судноплавне видання Deniz Haber повідомило, що внаслідок нічної ворожої атаки на порт Ізмаїл 17 листопада загорілося турецьке цивільне судно газовозу LPG Orinda судновласника Orinda Denizcilik. Зазначається, що вогонь охопив обладнання для перекачування газу, яке знаходилось на борту.

Відомо, що всіх 16 членів екіпажу евакуювали, вони перебувають у безпеці.

Румунське медіа Digi24 повідомило, що у Румунії евакуювали мешканців н.п. Плауру, що біля кордону з Україною, через небезпеку вибуху після атаки російських дронів по порту Ізмаїл (Одеська обл.).

За даними видання Нафторинок, танкер Orinda перевозив 4 тис. тонн LPG. Частину газу мала отримати компанія AGTG, решта йшла до Галацу на адресу Bulmarket.

Видання додає, що осколками також посікло танкер Arrow Star (10 тис. тонн), який доставляв ресурс, зокрема компанії Д.Трейдінг.

Як повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, ситуація наразі контрольована. Оперативний штаб продовжує роботу. Фахівці оцінюють стан об’єкта та визначають подальші кроки реагування.

– Росія щодня здійснює терор проти цивільного населення України. Страждає критична та цивільна інфраструктура, логістика. Кожен удар спрямований на українські порти – намагання країни-агресора не лише завдати шкоди нашій інфраструктурі, а й ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку, – йдеться у повідомленні відомства.

Наразі у порту тривають заходи з ліквідації наслідків обстрілу та повноцінного відновлення роботи інфраструктури.

Нагадаємо, що вночі 17 листопада російські терористи знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у кількох містах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 364-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

