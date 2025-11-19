Вночі 19 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Харків ударними дронами.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов, ДСНС України та поліція Харківської області.

Атака на Харків 19 листопада: що відомо

За інформацією голови ОВА по місту було спрямовано 19 безпілотників типу Герань-2.

Зараз дивляться

Внаслідок вибухів у Харкові пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків, гаражі, приміщення цивільних підприємств, підстанцію швидкої допомоги, супермаркет, тренажерний зал, магазин, школу, десятки автомобілів, тролейбуси та інше цивільне майно.

У різних районах міста зафіксовано численні пожежі:

Основ’янський район — згоріло 10 легкових автомобілів біля багатоповерхівки.

Слобідський район — горіли гаражі, легкові авто та дах триповерхової будівлі приватного підприємства, пошкоджено торговельний об’єкт.

Унаслідок атаки травмовано 36 людей, серед них — 9-річна й 13-річна дитина, а також 18-річна дівчина.

Шістьох постраждалих госпіталізували, їм надається вся необхідна медична допомога.

Із задимленого під’їзду багатоповерхівки рятувальники евакуювали 48 людей, серед них троє дітей.

Підрозділи ДСНС врятували загалом 51 людину, включно з трьома дітьми.

На місці працюють усі профільні служби. Рятувальники ДСНС, піротехнічні підрозділи та психологи продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 365-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС, Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.