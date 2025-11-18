Взрывы в Харькове прогремели ночью в среду, 19 ноября. Город находится под атакой российских дронов.

Взрывы в Харькове 19 ноября: какие последствия

— Харьков под ударом вражеских дронов — в городе прогремели несколько взрывов, предварительно в Слободском районе. Информация о последствиях уточняется, — написал мэр Игорь Терехов.

Городской глава уточнил, что один из дронов попал в многоэтажку в Слободском районе. На месте пожар.

Сейчас смотрят

По словам Терехова, есть информация о попадании возле одного из медицинских учреждений города. Ранен врач, повреждены здание медучреждения и автомобили.

Напомним, 16 ноября в 13:49 в Харькове прогремел взрыв. Россияне атаковали беспилотником типа Молния Холодногорский район.

В результате атаки произошло попадание в детскую площадку. В окружающих домах выбило несколько окон.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.