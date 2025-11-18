Взрывы в Харькове 19 ноября: город атакуют вражеские БпЛА
Взрывы в Харькове прогремели ночью в среду, 19 ноября. Город находится под атакой российских дронов.
Взрывы в Харькове 19 ноября: какие последствия
— Харьков под ударом вражеских дронов — в городе прогремели несколько взрывов, предварительно в Слободском районе. Информация о последствиях уточняется, — написал мэр Игорь Терехов.
Городской глава уточнил, что один из дронов попал в многоэтажку в Слободском районе. На месте пожар.
По словам Терехова, есть информация о попадании возле одного из медицинских учреждений города. Ранен врач, повреждены здание медучреждения и автомобили.
Напомним, 16 ноября в 13:49 в Харькове прогремел взрыв. Россияне атаковали беспилотником типа Молния Холодногорский район.
В результате атаки произошло попадание в детскую площадку. В окружающих домах выбило несколько окон.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.