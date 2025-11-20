Уночі проти 20 листопада російські агресори здійснили нову атаку на Україну за допомогою безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗС України.

Нічна атака на Україну 20 листопада: що відомо

Авіаційний напад був із напрямків:

Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ);

Гвардійське (ТОТ АР Крим).

Сили оборони зазначили, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Усього противник застосував 136 БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів, близько 80 з яких — Шахеди.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або приглушено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.

– Атака триває, у повітряному просторі ще перебувають кілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки, – закликали в Повітряних силах ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 366-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

