Вибухи в Дніпрі та області пролунали у червер, 20 листопада. Регіон перебував під атакою російських дронів.

Вибухи у Дніпрі та області 20 листопада: які наслідки

Про вибухи у Дніпрі сьогодні написали українські журналісти, що перебувають у місті.

Інформацію про вибухи також надали у Дніпропетровській ОВА.

– Дніпропетровщина під атакою безпілотників. Гучно. Наслідки з’ясовуємо. Перебувайте у безпечному місці, – написав голова ОВА Влалислав Гайваненко.

О 18:30 Гайваненко уточнив, що внаслідок ворожої атаки побиті вікна в двох багатоповерхівках.

Очільник ОВА також розповів, що сьогодні протягом дня росіяни били по Нікопольщині артилерією та FPV-дронами.

Росіяни цілили по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Унаслідок ворожих атак пошкоджені два приватні будинки.

По Юр’ївській громаді Павлоградського району російська армія била безпілотниками. Постраждав 33-річний чоловік, він госпіталізований у важкому стані. Понівечена інфраструктура.

Росіяни також атакували Покровську громаду, що на Синельниківщині. Ворог застосував КАБи. Загинула 85-річна жінка.

Спалахнула пожежа, пошкоджено близько десяти приватних будинків, магазин, авто, газогін та лінія електропередач.

Нагадаємо, 17 листопада пролунали вибухи в Дніпрі. Місто та район атакували ворожі дрони, спалахнули пожежі.

Унаслідок атаки були понівечені будівлі, транспортне та приватне підприємства, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, шість багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, три автівки повністю знищені.

Постраждали двоє людей, яких доставили до лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 366-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

