Взрывы в Днепре прогремели поздно вечером в понедельник, 17 ноября. Город и район находятся под атакой российских дронов, вспыхнули пожары.

Взрывы в Днепре 17 ноября: какие последствия

Взрывы в Днепре сегодня прогремели во время воздушной тревоги. В ОВА сообщили, что Днепр и район массово атакуют российские дроны.

— Днепр под массированной атакой вражеских шахидов. Прошу находиться в безопасных местах до отбоя тревоги, — написал в Telegram и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

По его информации, из-за вражеской атаки беспилотниками возникли пожары в Днепре и районе.

Напомним, 6 ноября прогремели взрывы в Днепре. Россияне атаковали город ударными беспилотниками.

В результате обстрела был поврежден четырехэтажный дом, вспыхнул пожар. Пострадали шесть человек, среди них — двое полицейских.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 363-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

