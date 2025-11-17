Взрывы в Днепре 17 ноября: в результате атаки БПЛА вспыхнули пожары
Взрывы в Днепре прогремели поздно вечером в понедельник, 17 ноября. Город и район находятся под атакой российских дронов, вспыхнули пожары.
Взрывы в Днепре 17 ноября: какие последствия
Взрывы в Днепре сегодня прогремели во время воздушной тревоги. В ОВА сообщили, что Днепр и район массово атакуют российские дроны.
— Днепр под массированной атакой вражеских шахидов. Прошу находиться в безопасных местах до отбоя тревоги, — написал в Telegram и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.
По его информации, из-за вражеской атаки беспилотниками возникли пожары в Днепре и районе.
Напомним, 6 ноября прогремели взрывы в Днепре. Россияне атаковали город ударными беспилотниками.
В результате обстрела был поврежден четырехэтажный дом, вспыхнул пожар. Пострадали шесть человек, среди них — двое полицейских.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 363-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.