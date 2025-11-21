В результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Тернополь в ночь на 19 ноября погибли семилетняя гражданка Польши и ее мама.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

Атака РФ на Тернополь: жертвой стала 7-летняя гражданка Польши

– Амельке было семь лет. Семь. Польский ребенок. Она погибла в Тернополе во время жестокого ракетного нападения России. Она никогда не осуществит ни одну из своих мечтаний. Эта жестокая война должна закончиться, и Россия не может ее выиграть. Потому что это также война за будущее наших детей, – написал он в соцсети Х.

Представитель польского МИД Мацей Вевир сообщил о гибели также и мамы девочки.

– Полячку убили в Украине. Амелия. В ночь с 18 на 19 ноября Россия напала на мирных жителей в Тернополе. Среди жертв этой жестокости была 7-летняя гражданка Польши Амелька. Ее убили той ночью вместе с матерью. Наш офис постоянно поддерживает контакт с властями Тернопольской области, — говорится в посте в соцсети X.

В результате массированной ракетной российской атаки по Тернополю число погибших возросло до 28 человек, из них трое детей. Пострадали 94 человека. Без вести пропавшими считаются 16 человек.

