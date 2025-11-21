В результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Тернополь в ночь на 19 ноября погибли семилетняя гражданка Польши и ее мама.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

Атака РФ на Тернополь: жертвой стала 7-летняя гражданка Польши

– Амельке было семь лет. Семь. Польский ребенок. Она погибла в Тернополе во время жестокого ракетного нападения России. Она никогда не осуществит ни одну из своих мечтаний. Эта жестокая война должна закончиться, и Россия не может ее выиграть. Потому что это также война за будущее наших детей, – написал он в соцсети Х.

Представитель польского МИД Мацей Вевир сообщил о гибели также и мамы девочки.

Сейчас смотрят

– Полячку убили в Украине. Амелия. В ночь с 18 на 19 ноября Россия напала на мирных жителей в Тернополе. Среди жертв этой жестокости была 7-летняя гражданка Польши Амелька. Ее убили той ночью вместе с матерью. Наш офис постоянно поддерживает контакт с властями Тернопольской области, — говорится в посте в соцсети X.

В результате массированной ракетной российской атаки по Тернополю число погибших возросло до 28 человек, из них трое детей. Пострадали 94 человека. Без вести пропавшими считаются 16 человек.

Читайте также
Тернополь объявил трехдневный траур после атаки РФ: город оплакивает погибших
у Тернополі оголосили три дні жалоби

Связанные темы:

Война в УкраинеДональд ТускПольшаРакетные удары РоссииТернопіль
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.