Тернополь объявил три дня траура после российской атаки 19 ноября, которая унесла жизни мирных жителей в их собственных домах.

Об этом сообщил мэр города Сергей Надал, подчеркнув общую боль громады.

– Этой ночью враг унес жизни тернопольчан. В их домах. Наша громада искренне сочувствует каждому, кто потерял родных, близких, друзей. Тернополь сегодня плачет с вами, – написал городской голова.

Удар по Тернополю 19 ноября

Взрывы в Тернополе прогремели ранним утром в среду. За несколько минут до попаданий Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА в направлении области. Вскоре горожане услышали работу ПВО и серию сильных взрывов, после чего над городом поднялся столб дыма.

Оккупанты били одновременно ударными дронами и крылатыми ракетами. Под удар попали две девятиэтажки: в одной вспыхнул масштабный пожар, в другой – разрушены конструкции с 3-го по 9-й этаж.

На месте сразу начались аварийно-спасательные работы. Работают более 160 спасателей, спецподразделение Дельта, кинологи и роботизированные системы.

ГСЧС сообщила о 25 погибших, из них трое детей. В медучреждения и пункты помощи обратились 73 пострадавших, среди них 15 детей.

Рядом с разрушенными домами работают 14 психологов ГСЧС, которые уже оказали поддержку не менее 150 людям. Продолжается поисково-спасательная операция – под завалами могут оставаться люди.

Ситуация осложняется состоянием воздуха. По данным областного центра контроля и профилактики заболеваний, по состоянию на 13:00 уровень вредных веществ превышен в районе улиц 15 Апреля и Василия Стуса.

