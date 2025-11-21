7-річну громадянку Польщі вбила ракета РФ у Тернополі – Туск
Внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Тернопіль у ніч на 19 листопада стали семирічна громадянка Польщі та її мама.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці у соцмережі X.
Атака РФ на Тернопіль: жертвою стала 7-річна громадянка Польщі
– Амельці було сім років. Сім. Польська дитина. Вона загинула в Тернополі під час жорстокого ракетного нападу Росії. Вона ніколи не здійснить жодної зі своїх мрій. Ця жорстока війна має закінчитися, і Росія не може її виграти. Бо це також війна за майбутнє наших дітей, – написав він у соцмережі Х.
Речник польського МЗС Мацей Вевір повідомив про загибель також і мами дівчинки.
– Польку вбили в Україні. Амелія. У ніч з 18 на 19 листопада Росія напала на мирних жителів у Тернополі. Серед жертв цієї жорстокості була 7-річна громадянка Польщі Амелька. Її вбили тієї ночі разом з матір’ю. Наш офіс постійно підтримує контакт з владою Тернопільської області, – йдеться у дописі у соцмережі X.
У результаті масованої ракетної російської атаки по Тернополю кількість загиблих зросла до 28 людей, з них три дитини. Постраждали 94 людини. Безвісти зниклими вважаються 16 осіб.