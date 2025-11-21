Внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Тернопіль у ніч на 19 листопада стали семирічна громадянка Польщі та її мама.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці у соцмережі X.

Атака РФ на Тернопіль: жертвою стала 7-річна громадянка Польщі

– Амельці було сім років. Сім. Польська дитина. Вона загинула в Тернополі під час жорстокого ракетного нападу Росії. Вона ніколи не здійснить жодної зі своїх мрій. Ця жорстока війна має закінчитися, і Росія не може її виграти. Бо це також війна за майбутнє наших дітей, – написав він у соцмережі Х.

Речник польського МЗС Мацей Вевір повідомив про загибель також і мами дівчинки.

Зараз дивляться

– Польку вбили в Україні. Амелія. У ніч з 18 на 19 листопада Росія напала на мирних жителів у Тернополі. Серед жертв цієї жорстокості була 7-річна громадянка Польщі Амелька. Її вбили тієї ночі разом з матір’ю. Наш офіс постійно підтримує контакт з владою Тернопільської області, – йдеться у дописі у соцмережі X.

У результаті масованої ракетної російської атаки по Тернополю кількість загиблих зросла до 28 людей, з них три дитини. Постраждали 94 людини. Безвісти зниклими вважаються 16 осіб.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.