Вибухи у Харкові пролунали у неділю ввечері. Місто перебувало під масованою атакою ворожих ударних БпЛА, внаслідок якої є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили голова Харковської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 23 листопада: які наслідки

Сьогодні близько 21:30 Синєгубов повідомив, що Харків перебуває під атакою ворожих БпЛА, в місті пролунала серія вибухів.

Зараз дивляться

Згодом він додав, що попередньо зафіксовано прильот ворожого БпЛА в Салтівському районі міста.

Синєгубов повідомив про двох постраждалих. За його словами, спалахнула пожежа в Шевченківському районі внаслідок ворожих ударів безпілотниками.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що також відбулося влучання у приватний будинок.

– За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загибла людина у Шевченківському районі, внаслідок влучання ворожого Шахеду у приватний будинок. Також є постраждалі через цей обстріл Харкова, – написав він.

О 23:09 Терехов повідомив про трьох загиблих внаслідок вечірнього обстрілу Харкова.

– За уточненою інформацією Ситуаційного центру було 15 ударів по місту по шести локаціях, – додав він.

Пізніше мер поінформував, що по медичну допомогу звернулися вже 10 людей, загинули троє. О 0:40 стало відомо про чотирьох загиблих та 17 постраждалих.

За його словами, у Харкові серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру та мережу теплопостачання внаслідок масованої атаки дронами РФ.

Пошкоджено трансформаторну підстанцію та знищено три житлові будинки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.