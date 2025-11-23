Вибухи у Харкові 23 листопада: ворог бив по енергетичній інфраструктурі, з загиблі
Вибухи у Харкові пролунали у неділю ввечері. Місто перебувало під масованою атакою ворожих ударних БпЛА, внаслідок якої є загиблі та постраждалі.
Про це повідомили голова Харковської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 23 листопада: які наслідки
Сьогодні близько 21:30 Синєгубов повідомив, що Харків перебуває під атакою ворожих БпЛА, в місті пролунала серія вибухів.
Згодом він додав, що попередньо зафіксовано прильот ворожого БпЛА в Салтівському районі міста.
Синєгубов повідомив про двох постраждалих. За його словами, спалахнула пожежа в Шевченківському районі внаслідок ворожих ударів безпілотниками.
Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що також відбулося влучання у приватний будинок.
– За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загибла людина у Шевченківському районі, внаслідок влучання ворожого Шахеду у приватний будинок. Також є постраждалі через цей обстріл Харкова, – написав він.
О 23:09 Терехов повідомив про трьох загиблих внаслідок вечірнього обстрілу Харкова.
– За уточненою інформацією Ситуаційного центру було 15 ударів по місту по шести локаціях, – додав він.
Пізніше мер поінформував, що по медичну допомогу звернулися вже 10 людей, загинули троє. О 0:40 стало відомо про чотирьох загиблих та 17 постраждалих.
За його словами, у Харкові серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру та мережу теплопостачання внаслідок масованої атаки дронами РФ.
Пошкоджено трансформаторну підстанцію та знищено три житлові будинки.