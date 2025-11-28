СБУ разоблачила агентурную сеть России, которая готовила хранилища с комплектующими к взрывным устройствам для терактов на западе Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так во время комплексных мероприятий были разоблачены три участника вражеской ячейки, которые готовили схроны с комплектующими к самодельным взрывным устройствам (СИН) для терактов в регионе.

Сейчас смотрят

Несовершеннолетние готовили теракт

По материалам дела, задачи РФ порознь друг от друга выполняли 20-летний харьковчанин, а также 16-летняя школьница и 17-летний юноша из Ровенской области.

После вербовки несовершеннолетних, оккупанты использовали их «втемную» под видом выполнения курьерских заказов.

Как установило расследование, все три фигуранта попали в поле зрения российских спецслужб в Телеграмм-каналах по поиску легких заработков.

За обещание быстрой подработки они обустраивали тайники с комплектующими СВП, которые в дальнейшем должны были забрать потенциальные исполнители терактов.

Так, например, несовершеннолетняя получила от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого достала электродетонаторы для взрывчатки и спрятала их по другому адресу.

При этом рашисты уверяли девушку, что она имела дело не со составляющими бомбы, а обычными радиоантеннами.

Другой фигурант – житель Харькова, по инструкции врага прибыл в западный регион, забрал из тайника противопехотную мину, достал из нее пластид, разделил на части, замаскировал их в коробки из-под сока и заложил в новый тайник.

Далее 17-летний юноша из Ровенщины забрал оттуда взрывчатое вещество и перенес его в различные тайники, которые определили ему российские спецслужбы.

Контрразведка СБУ разоблачила всех трех фигурантов еще на начальном этапе подрывной деятельности, задокументировала каждого из них и раньше времени нейтрализовала вражеские тайники.

В настоящее время идет расследование в отношении всех фигурантов дела, вовлеченных врагом в преступную деятельность против нашего государства.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.