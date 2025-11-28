СБУ викрила агентурну мережу рф, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухових пристроїв для терактів на заході України.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Так під час комплексних заходів було викрито трьох учасників ворожого осередку, які готували схрони із комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв (СВП) для терактів у регіоні.

Неповнолітні готували теракт

За матеріалами справи, завдання РФ порізно один від одного виконували 20-річний харків’янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини.

Після вербування неповнолітніх, окупанти використовували їх «втемну» під виглядом виконання кур’єрських замовлень.

Як встановило розслідування, всі троє фігурантів потрапили у поле зору російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку легких заробітків.

За обіцянку швидкого підробітку вони облаштовували схованки з комплектуючими до СВП, які у подальшому мали забрати потенційні виконавці терактів.

Так, наприклад, неповнолітня отримала від куратора з РФ геолокацію схованки, з якої дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою адресою.

При цьому рашисти запевняли дівчину, що вона мала справу не зі складовими для бомби, а звичайними радіоантенами.

Інший фігурант – мешканець Харкова, за інструкцією ворога прибув до західного регіону, забрав зі схрону протипіхотну міну, дістав з неї пластид, розділив на частини, замаскував їх у коробки з-під соку та заклав у нову схованку.

Далі 17-річний юнак з Рівненщини забрав звідти вибухову речовину та переніс її до різних схронів, які визначили йому російські спецслужбісти.

Контррозвідка СБУ викрила всіх трьох фігурантів ще на початковому етапі підривної діяльності, задокументувала кожного з них і завчасно нейтралізувала ворожі схрони.

Наразі триває розслідування стосовно всіх фігурантів справи, втягнутих ворогом у злочинну діяльність проти нашої держави.

Джерело : СБУ

