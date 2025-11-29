Ночью 29 ноября в Киеве прогремели взрывы — над городом работала ПВО.

Столица подверглась массированной атаке ударных дронов и ракет, в нескольких районах зафиксированы повреждения инфраструктуры, в частности жилых домов.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Атака на Киев 29 ноября: что известно

По данным ведомства, на данный момент известно, что в результате атаки на столицу погибли два человека.

Один из них — 42-летний мужчина. Его тело извлекли спасатели из-под обломков дома в Святошинском районе Киева.

Кроме того, известно о 13 пострадавших, среди которых 10-летний ребенок.

По состоянию на 07:00 зафиксированы повреждения многоэтажных и частных домов в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах столицы.

Напомним, что взрывы в Киеве 29 ноября прогремели во время массовой атаки дронов.

В результате падения обломков зафиксированы пожары в нескольких районах столицы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 375-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

