Атака на Киев: погибли люди, среди пострадавших ребенок
Ночью 29 ноября в Киеве прогремели взрывы — над городом работала ПВО.
Столица подверглась массированной атаке ударных дронов и ракет, в нескольких районах зафиксированы повреждения инфраструктуры, в частности жилых домов.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Атака на Киев 29 ноября: что известно
По данным ведомства, на данный момент известно, что в результате атаки на столицу погибли два человека.
Один из них — 42-летний мужчина. Его тело извлекли спасатели из-под обломков дома в Святошинском районе Киева.
Кроме того, известно о 13 пострадавших, среди которых 10-летний ребенок.
По состоянию на 07:00 зафиксированы повреждения многоэтажных и частных домов в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах столицы.
Напомним, что взрывы в Киеве 29 ноября прогремели во время массовой атаки дронов.
В результате падения обломков зафиксированы пожары в нескольких районах столицы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 375-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.