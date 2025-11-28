Взрывы в Киеве 29 ноября: столица – под массированной атакой, повреждены многоэтажки
Взрывы в Киеве прогремели ночью 29 ноября. Столица находится под массированной атакой ударных дронов.
В нескольких районах Киева зафиксированы повреждения инфраструктуры, в частности жилого дома.
Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Взрывы в Киеве 29 ноября: какие последствия
В КГВА отметили в 00:21, что Россия начала очередную массированную воздушную атаку на Киев. На подступах к Киеву фиксировались вражеские ударные БПЛА.
В столице и большинстве областей была объявлена воздушная тревога.
— По состоянию на данный момент имеем последствия российской атаки на двух локациях — в Дарницком и Шевченковском районах, — позже написал Ткаченко.
По его словам, среди прочего, есть повреждения жилого многоэтажного дома.
Глава КГВА добавил, что в результате атаки в Шевченковском районе травмирован ребенок.
Мэр Виталий Кличко в 1:50 написал, что в Святошинском районе обломки попали в подъезд трехэтажного жилого дома.
В Дарницком районе обломки упали на крышу двухэтажного здания.
В Шевченковском районе в результате падения обломков на 14-этажный дом горят квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар локализован.
В Соломенском районе в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажи. Повреждены автомобили во дворе.
Также обломки упали на крышу 17-этажного дома. Предварительно, без пожара. Горит дом в частном секторе.
Экстренные службы работают на местах.
Известно о четырех пострадавших.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и скоростной цельной Киев.